Museen : Großformatbild von Turbine im Kraftwerk Peenemünde

Berliner Graffitikünstler sollen in der Turbinenhalle des ehemaligen Kraftwerks Peenemünde ein drei mal zwölf Meter großes realistisches Bild gestalten. Es soll den Querschnitt einer Turbine mit Generator in Originalgröße zeigen, teilte das Historisch-Technische Museum (HTM) am Dienstag mit. Die einstige Entnahme-Kondensationsturbine der Firma Wumag mit einer Leistung von 15 Megawatt und ein Generator der Siemens-Schuckert-Werke AG von 1941 seien bis 1981 in Betrieb gewesen und dann verschrottet worden.

von dpa

11. August 2020, 14:05 Uhr