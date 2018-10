Kommunen : Großkreise legen IT-Firmen zusammen

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns legen die Großkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte ihre IT-Abteilungen zusammen und gründen ein gemeinsames Unternehmen. «So sollen Herausforderungen des digitalen Wandels effektiver bewältigt werden», sagte Landrat Heiko Kärger (CDU) am Montag in Neubrandenburg. An dem Unternehmen beteilige sich auch die Stadt Neubrandenburg. Der Vertrag soll an diesem Dienstag in Neubrandenburg unterschrieben werden.

von dpa

29. Oktober 2018, 09:10 Uhr

«Die Anforderungen im IT-Bereich werden immer spezialisierter, deshalb die Gründung», erläuterte Kärger. Langfristig sollen durch die Arbeit der etwa 30 Spezialisten auch Computer- und IT-Kosten eingespart und Internetlösungen für Bürger entwickelt werden. Die Mitarbeiter sollen dezentral arbeiten. Die Großkreise umfassen rund 10 000 Quadratkilometer Fläche - das entspricht etwa zwei Drittel von Schleswig-Holstein - und gehören zu den am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands.