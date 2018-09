Verkehr : Grüne auf «Zukunftstour» für alternative Fortbewegung

von dpa

01. September 2018, 09:47 Uhr

Mit einer «Zukunftstour» wollen die Grünen Mecklenburg-Vorpommerns heute für alternative Fortbewegungsarten werben. Früheren Angaben zufolge haben sich für die ganztägige Fahrt elf Autos mit einem Elektro- und zwei mit Wasserstoffantrieb angemeldet. Beginnend am Rostocker Hauptbahnhof soll es nach Schwerin und wieder zurück gehen. Auf der 200 Kilometer langen Strecke sollen beispielsweise eine Wasserstofftankstelle in Rostock und der Windpark Mistorf bei Güstrow besucht werden. In Schwerin wird zudem der Batteriespeicher des Energieversorgers Wemag besichtigt.