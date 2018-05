Telekommunikation : Grüne: Erschreckend wenig Breitband-Gelder abgerufen

von dpa

24. Mai 2018, 15:22 Uhr

Die Kommunen und Landkreise in MV haben nach Ansicht der grünen Bundestagsabgeordneten Claudia Müller beim Bund «erschreckend wenig» Gelder für den Breitbandausbau abgerufen. Zum Stichtag 18. Mai seien von den zugesagten 830 Millionen Euro nur knapp eine Million Euro abgeflossen, sagte Müller. Sie bezog sich auf die Antwort auf eine Kleine Anfrage an das Bundesministerium für Infrastruktur. Eine Sprecherin des Digitalisierungsministeriums verwies auf den komplizierten Antragsprozess. Dieser sei so komplex, dass die Kommunen eine externe Beratung hinzuziehen müssten. Zudem könnten die Gelder erst nach dem eigentlichen Baubeginn abgerufen werden. Die abgerufenen Summen würden sich voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte deutlich erhöhen.