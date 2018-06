Parteien : Grüne feiern 25 Jahre Bestehen in Mecklenburg-Vorpommern

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern feiern heute in Rostock ihre Gründung von 25 Jahren. Zur Feier werden weit mehr als 100 Gäste erwartet. Bei der Landtagswahl 2016 waren die Grünen mit 4,8 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, nachdem sie 2011 mit 8,7 Prozent erstmals in den Landtag eingezogen waren. Das hohe Ergebnis damals war nach Ansicht von Beobachtern in großen Teilen dem sogenannten Fukushima-Effekt geschuldet. Inzwischen sieht sich die Partei wieder im Aufwind, der grüne Bundeschef Robert Habeck geht von einem Wiedereinzug in den Landtag bei den nächsten Wahlen aus.

Nach Ansicht ihres Co-Landesvorsitzenden Johann Georg Jaeger zeichnet sich die Partei durch eine große Vielfalt und viele unterschiedliche Meinungen aus. Zwar stehe die Umweltpolitik nach wie vor im Zentrum ihrer Politik. Aber für jeden gebe es auch andere Schwerpunkte wie Sozialpolitik, Migration, Energiewende oder Gleichstellung der Geschlechter.