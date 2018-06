Verkehr : Grüne fordern günstiges Schülerferienticket für's ganze Jahr

von dpa

12. Juni 2018, 16:43 Uhr

In den Sommerferien können Schüler für 32 Euro Busse und Bahnen des Nahverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern unbegrenzt nutzen - das finden die Grünen so gut, dass sie die Regelung auf das ganze Jahr ausdehnen wollen. «Warum ist ein solches Ticket in den Sommermonaten für kleines Geld möglich, den Rest des Jahres aber nicht?», fragte die Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Verkehr der Grünen, Sally Raese, am Dienstag. Ein landesweites Schülerticket wäre aus ihrer Sicht ein großer Gewinn. «Nach unseren Vorstellungen soll die Fahrt zur Schule unbürokratisch und kostenlos sein. Für die Nutzung des Tickets in der Freizeit können die Eltern dann, möglicherweise einkommensabhängig, beteiligt werden.» Die Landesregierung müsse sich des Themas annehmen, forderte Raese. Die Grünen sitzen seit 2006 nicht mehr im Landtag.