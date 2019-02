Umwelt : Grüne fordern mehr Moorschutz in MV

Die Grünen haben mehr Anstrengungen für den Schutz und die Wiederherstellung der Moore in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. 80 Prozent der Moore im Nordosten seien gestört und setzten dadurch schädlichen Klimagase frei, erklärte die Landesvorsitzende Claudia Schulz am Freitag in Schwerin anlässlich des Welttags der Feuchtgebiete am Samstag. «Die entwässerten, degradierten Moore sind sogar die größte Treibhausgasquelle in Mecklenburg-Vorpommern.» Diese Emissionen könnten nur reduziert werden, wenn die Moore wiedervernässt würden und damit die Torfmineralisation gestoppt werde.

von dpa

01. Februar 2019, 15:43 Uhr

Allerdings würden in Mecklenburg-Vorpommern 165 800 Hektar Moore landwirtschaftlich genutzt, davon mehr als 20 500 Hektar als Acker. «Ein Unding, denn die klassische ackerbauliche Nutzung von Mooren ist durch die Entwässerung, Umbruch und zusätzlich durch mineralische Düngung besonders klimaschädlich», sagte Schulz. Sie forderte, für Ackerbau auf Moorstandorten keine Fördergelder mehr zu gewähren.