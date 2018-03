Gesellschaft : Grüne für 50 Prozent Frauenquote in Parlamenten in MV

von dpa

07. März 2018, 15:11 Uhr

Nach den Linken haben auch die Grünen eine Frauenquote von 50 Prozent im Landtag und den Kommunalparlamenten Mecklenburg-Vorpommerns gefordert. «Wir fordern, endlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die Parlamente paritätisch besetzt sind», sagte die frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen in MV, Silke Gajek, am Mittwoch in Schwerin. Ihre Partei praktiziere dies bereits, indem die Listen paritätisch besetzt würden. Die Linke bringt das Thema in die Landtagssitzung kommende Woche. Auch sie fordert, die Hälfte aller Sitze im Landtag und in den Kommunalparlamenten mit Frauen zu besetzen. Dazu will die Landtagsfraktion das Landes- und Kommunalwahlgesetz ändern. Der Frauenanteil im Landtag beträgt aktuell 25,4 Prozent. An diesem Donnerstag (8. März) wird der Internationale Frauentag begangen.