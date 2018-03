Parteien : Grüne: GroKo als «Stabilitätsanker» gegen Anti-Demokraten

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben das Ja der SPD zur GroKo und das damit verbundene Ende der monatelangen Hängepartie begrüßt. «Unser Land braucht endlich eine handlungsfähige Regierung als Stabilitätsanker. Denn die antidemokratischen Kräfte rütteln an den Pfeilern unserer Grundrechte und unserer Freiheit», erklärte Grünen-Landesvorsitzende Claudia Schulz am Sonntag.

von dpa

04. März 2018, 16:36 Uhr

Sie rief die SPD dazu auf, sich auf starke Sacharbeit zu besinnen und ihre Personalquerelen zu überwinden. Gefragt seien in diesen Zeiten «eher klare Köpfe». Den Koalitionsvertrag von SPD und Union nannte Schulz jedoch «wenig ambitioniert». Ihre Partei werde hart daran arbeiten, die Lücken zu füllen, die die große Koalition lasse. «Wir werden Gemeinwohl, Klima- sowie Umweltschutz und soziale Sicherheit immer wieder auf die Agenda setzen», kündigte Schulz am Sonntag in ihrer Mitteilung an.