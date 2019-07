Notfälle : Grüne: Kampfflugzeugübungen sollten über Ostsee stattfinden

Die Grünen an der Mecklenburgischen Seenplatte haben die Bundeswehr aufgefordert, Übungsflüge mit Eurofightern künftig über der Ostsee oder anderen menschenleeren Gebieten abzuhalten. Das sollte bei Kooperationen mit internationalen Partnern möglich sein, teilte Falk Jagszent als Sprecher des Kreisverbandes am Montag mit. Anlass war der Absturz zweier Eurofighter am 24. Juni bei einer Luftkampfübung über der Seenplatte bei Nossentiner Hütte.

von dpa

01. Juli 2019, 15:50 Uhr

Nach Ansicht von Jagszent ist zudem unklar, welche Gefahren durch «das Verbrennen des Karbons bei mehr als 600 Grad Celsius entstehen» und ob Beeren und Pilze im Umfeld noch essbar seien. Die Kampfflugzeuge - die zum Teil aus speziellem Kunststoff gebaut sind, zu dem Karbon gehört - waren beide in Flammen aufgegangen. Ein Pilot starb. Laut Bundesluftwaffe können bei solchen Bränden vor allem an den Absturzorten gesundheitsschädigende Fasern freigesetzt werden. Die Luftwaffe argumentiert, dass sie über dem Staatsgebiet trainieren müsse, wo sie im Notfall auch eingesetzt würde.