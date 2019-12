Gesundheit : Grüne kritisieren Schließung der Parchimer Kinderstation

Der Kreisverband der Grünen im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat die Schließung der Kinderstation am Asklepios-Klinikum in Parchim kritisiert. «Das ist eine drastische Verschlechterung der Gesundheitsversorgung im Landkreis insbesondere für Familien und junge Menschen und damit ein harter Schlag auch gegen die Attraktivität der Region. Für den Verbleib und Zuzug von jungen Fachkräften und ihren Familien, die der Region eine Zukunft sichern würden, ist die Gesundheitsversorgung ein wichtiger Faktor», hieß es in einer Mitteilung.

von dpa

07. Dezember 2019, 11:45 Uhr

Am Freitag war bekanntgeworden, dass die seit Pfingsten geschlossene Station wegen Ärztemangels nicht wieder eröffnet wird. Die Versorgung junger Patienten aus der Region soll im Rahmen eines Modellprojektes ambulant in einer Tagesklinik mit vier Betten erfolgen. Bei schwerwiegenderen Erkrankungen könne zur stationären Behandlung auf die Kinderklinik des Klinikums Schwerin zurückgegriffen werden. Auch die bei werdenden Müttern beliebte Geburtenstation am Krankenhaus in Criviz schließt zum Jahresende. «Damit wurde dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit Vorrang vor allen anderen Aspekten gegeben», resümierten die Grünen nach den Schließungen.