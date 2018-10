Wahlen : Grüne schöpfen nach Wahlerfolg in Hessen Zuversicht

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern schöpfen nach dem Wahlerfolg in Hessen auch für den Nordosten wieder Zuversicht. «Die hessische Landtagswahl zeigt, dass es auf Klimaschutz, Agrarwende, Bildung und Mobilität ankommt», sagte die Landesvorsitzende Ulrike Berger am Sonntagabend. Das mache mit Blick auf die Kommunalwahl im Mai 2019, vor allem auf die Oberbürgermeisterwahl in Rostock, Mut, dass Grüne auch im Nordosten starke Ergebnisse erreichen würden.

von dpa

28. Oktober 2018, 18:56 Uhr

Bei der Landtagswahl 2016 war die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und aus dem Landesparlament in Schwerin ausgeschieden. Bei starken Verlusten von CDU und SPD haben am Sonntag bei der Landtagswahl in Hessen die Grünen ihren Stimmenanteil auf etwa 20 Prozent fast verdoppelt.