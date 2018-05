Tiere : Grüne schwärmen für die Bienen: Kampagne startet auf Rügen

von dpa

02. Mai 2018, 13:38 Uhr

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern schwärmen im Mai für die Bienen aus. Am Samstag starten sie eine Kampagne durchs Land, um Menschen die Notwendigkeit von Wild- und Honigbienen bewusst zu machen. «Ohne Wild- und Honigbienen gäbe es kein Obst, kein Gemüse, keine Blumen», sagte die Landesvorsitzende der Partei, Claudia Schulz. In elf Orten wollen sie bis zum 26. Mai mit einem Informationsstand auf Ökohöfen wie in Wolfsdorf bei Grimmen auftreten, bei Märkten wie in Born auf dem Darß, in Neubrandenburg, Güstrow, Greifswald, Rostock und Waren sowie in Wismar und Schwerin. Gestartet wird die Aktion auf Gut Frankenthal auf Rügen. Während bundesweit regelmäßig fast ein Drittel der Honigbienen nicht über den Winter kommen, ist die Hälfte der 560 Arten Wildbienen vom Aussterben bedroht. Ihnen mangelt es an Nahrung und Lebensräumen.