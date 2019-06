Kommunen : Grüne, SPD und Linke wollen «Klimanotstand» für Greifswald

Die Fraktionen von Grünen, SPD und Linke/Tierschutzpartei wollen in Greifswald den «Klimanotstand» ausrufen. Über einen entsprechenden Antrag werde am Dienstag in der konstituierenden Bürgerschaftssitzung abgestimmt, sagt Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger. In der nächsten Legislatur solle der Klimaschutz zum Schwerpunkt werden. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» über die Resolution berichtet.

von dpa

21. Juni 2019, 14:19 Uhr

Greifswald wäre die zweite Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, die den Klimanotstand ausruft. Mitte Mai hatte Ludwigslust den symbolischen Notstand erklärt. Die Stadtvertretung muss bei allen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigen, heißt es in dem Antrag.