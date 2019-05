Freizeit : Grüne-Spitzenpolitiker als Fürsprecher für Fusion»-Festival

von dpa

27. Mai 2019, 17:31 Uhr

Die Veranstalter des «Fusion»-Festivals in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bekommen im Streit mit den Sicherheits- und Ordnungsbehörden Unterstützung aus der Politik. In einem offenen Brief appellierten am Montag Bundestagsabgeordnete und Spitzenpolitiker der Grünen an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), dafür Sorge zu tragen, «dass es einen angemessen und tragbaren Kompromiss zwischen den Veranstalter*innen und der Polizei gibt». Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hatte am Freitag im Landtag eine Einigung zur Polizeipräsenz beim Festival für Anfang dieser Woche in Aussicht gestellt. Doch nach Angaben des zuständigen Amtes in Röbel gab es am Montag noch keine abschließende Verständigung auf das erforderliche Sicherheitskonzept. Mit etwa 70 000 Teilnehmern gehört die «Fusion» seit Jahren im Nordosten zu den größten Musikverstaltungen.