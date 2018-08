Parteien : Grüne werben auf «Zukunftstour» für alternative Fortbewegung

von dpa

23. August 2018, 14:10 Uhr

Mit einer knapp 200 Kilometer langen «Zukunftstour» wollen die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern für eine möglichst CO2-freie Art der Fortbewegung werben. Wie der Landesvorsitzende Johann-Georg Jaeger am Donnerstag in Rostock sagte, haben sich für die Tour am 1. September zwischen Rostock und Schwerin bislang elf Autos mit einem Elektro- und zwei mit Wasserstoffantrieb angemeldet. Auf der Strecke soll unter anderem die bisher bestehende Tank-Infrastruktur vorgeführt werden. So gebe es landesweit nur eine Wasserstofftankstelle in Rostock. «Mindestens sieben Wasserstofftankstellen müssen im Land vorhanden sein, damit sich die Technologie durchsetzen kann und man nicht nur von A nach B kommt, sondern dann auch wieder zurück», sagte Jaeger.