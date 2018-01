Agrar : Grüne Woche: Länderhalle MV eröffnet

Auf der der Internationalen Grüne Woche, die am Donnerstag in Berlin (18.00 Uhr) startet, zeigt auch Mecklenburg-Vorpommern sein starkes Agrarprofil. 70 Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft sowie Verbände, Vereine und Institutionen stellen aus. Darunter sind bekannte Firmen wie die Kartoffelveredlung Hagenow, die Lübzer Brauerei und die Ludwigsluster Fleisch- und Wurstwaren. Rund zehn Prozent der Teilnehmer sind zum ersten Mal dabei, darunter kleine Start Ups. Dazu zählen die Senfmühle Schlemmin, die Bio-Rösterei aus Barth und die Vorpommersche Genussmanufaktur aus Griebenow, die im Februar ein Jahr besteht.

von dpa

19. Januar 2018, 11:12 Uhr

Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat am Freitag die Länderhalle Mecklenburg-Vorpommern auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin eröffnet. Dort präsentieren sich bis Sonntag 63 Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft sowie Verbände, Vereine und Institutionen aus dem Nordosten. «Die Länderhalle ist die Visitenkarte unseres Bundeslandes auf der IGW», sagte Backhaus. «Wir sind mit dem hier, was unser Land so besonders macht.» Neben großen Unternehmen, die schon zum wiederholten Mal dabei sind - wie die Ludwigsluster Fleisch- und Wurstspezialitäten GmbH, die Mecklenburger Kartoffelveredelung und der Verein Rügenprodukte e.V. - präsentieren sich auch junge, noch kleine Unternehmen erstmals auf der Messe.