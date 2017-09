Wahlen : Grünen-Abgeordnete: Schwierige Koalitionsverhandlungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Sep.2017 | 14:59 Uhr

Die Grünen-Landesvorsitzende Claudia Müller, die neu in den Bundestag einzieht, erwartet äußerst komplizierte Koalitionsverhandlungen in Berlin und Konfliktfelder vor allem mit der CSU. «Sollte die CSU eine Obergrenze für Flüchtlinge einziehen wollen, ist das mit uns Grünen definitiv nicht zu machen. Humanität hat keine Obergrenze», sagte Müller am Montag in Schwerin. Wichtig sei für sie auch das Festhalten an der Energiewende und Regelungen zur solidarischen Verteilung der Netzausbaukosten auf alle Bundesländer. Müller, die dank des guten Ergebnisses der Bundespartei ein Abgeordnetenmandat errang, kündigte an, stärker als ihr Vorgänger Harald Terpe auch in der Landespolitik präsent bleiben zu wollen. Den Vorsitz der Landespartei gebe sie wegen der Trennung von Amt und Mandat bei den Grünen aber Anfang 2018 auf.

