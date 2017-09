Parteien : Grünen-Parteitag: Vor letzter Etappe im Wahlkampf

Als einzige Partei in Mecklenburg-Vorpommern veranstalten die Grünen unmittelbar vor der Bundestagswahl noch einen Parteitag. Dazu werden am Samstag in Greifswald rund 100 Delegierte erwartet. Die Nordost-Grünen wollen nach den Worten von Landeschefin Claudia Müller möglichst mit einem besseren Ergebnis als 2013 dazu beitragen, dass ihre Partei als drittstärkste Kraft in den neuen Bundestag einzieht. Vor vier Jahren hatten die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern 4,3 Prozent erreichte, bundesweit 8,4 Prozent.