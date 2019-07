Sportpolitik : «Grünes Band» für zwei Vereine aus Mecklenburg-Vorpommern

Zwei Sportvereine aus Mecklenburg-Vorpommern erhalten «Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein». Die Ehrung geht an den Rostocker Goalballclub Hansa e.V. und an die Handballer vom SV Grün-Weiß Schwerin. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Dienstag mit. Die Vereine erhalten jeweils eine Förderprämie in Höhe von 5000 Euro.

von dpa

09. Juli 2019, 16:24 Uhr

Pokale und Schecks werden im Herbst dieses Jahres im Rahmen feierlicher Veranstaltungen überreicht. Der Förderwettbewerb des DOSB und der Commerzbank besteht bereits seit 33 Jahren.