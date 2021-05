Fußball : Grünes Licht für Hansa-Rostock-Spiel mit 7500 Zuschauern

Das Schweriner Kabinett hat grünes Licht für den Einlass von 7500 Zuschauern beim letzten Saisonspiel des FC Hansa Rostock in der 3.

Rostock | Fußball-Liga gegeben. Die Partie am Samstag (13.30 Uhr) gegen den VfB Lübeck könne als Modellprojekt umgesetzt werden, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin. „Wir setzen auf ein faires und friedliches Miteinander - und zwar vor, während und nach dem Spiel.“ Den zuständigen Rostocker Behörden seien nun geeignete Schutz-...

