Musik : Grünz erhält Spielstättenpreis der Festspiele MV

Das Dorf Grünz im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat den diesjährigen Wettbewerb «Stars im Dorf» der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Am 10. Juli werde das Jazz-Duo deep strings die Kirche des 130 Einwohner zählenden Ortes bei Penkun zum Klingen bringen, sagte ein Sprecher des Festspiele am Montag in Schwerin. Verbunden sei die Auszeichnung mit dem «Nordkurier»-Spielstättenpreis, der mit 5000 Euro dotiert sei und neue Spielstätten mit besonderem Entwicklungspotenzial würdige. Jährlich können sich kleine Orte in MV um ein Konzert der Festspiele bewerben. Die Künstler werden an diesem Tag Teil der Dorfgemeinschaft, wie es hieß.

von dpa

02. März 2020, 11:06 Uhr

Der Kaufmännische Direktor der Festspiele, Toni Berndt, betonte: «Grünz steht mustergültig für die Probleme des ländlichen Raums und die Antwort darauf: extreme Randlage und Überalterung treffen auf einen die polnischen Nachbarn einschließenden Gemeinsinn und ein enormes Wir-Gefühl.» Es gebe in Grünz überraschend viel zu entdecken und zu lernen.