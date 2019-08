Bau : Grundstein für neues Polizeirevier Sanitz gelegt

von dpa

19. August 2019, 16:46 Uhr

In Sanitz ist am Montag von Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) der Grundstein für ein neues Polizeirevier gelegt worden. In dem 6,1 Millionen Euro teuren Neubau soll auch die Kriminalpolizei unterkommen, teilte das Finanzministerium mit. Das Gebäude sei in nur zehn Monaten geplant worden, weil es sich um eine Beinahe-Kopie des Reviers in Heringsdorf auf Usedom handele. Es sei das zweite Mal, dass der Landesbaubetrieb BBL auf eine sogenannte Musterplanung zurückgreife. «Auf diese Weise bauen wir effizient, schnell und umweltschonend», sagte Meyer.