Immobilien : Grundstück auf Hiddensee steht zur Versteigerung

In Berlin soll am Donnerstag ein 17 500 Quadratmeter großes Grundstück auf der Insel Hiddensee bei Vitte versteigert werden. Das Mindestgebot betrage 39 000 Euro, teilte die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) mit. Es handle sich überwiegend um Grünland nahe des Vitter Boddens und des Weststrandes. Das Areal habe eine direkte Straßenanbindung.

von dpa

17. Juni 2020, 18:56 Uhr

Auf den Sommer-Auktionen im abba Berlin Hotel stehen der DGA zufolge am Donnerstag und Freitag 77 Immobilien aus neun Bundesländern mit einer Mindestgebotssumme von rund 15,6 Millionen Euro zur Versteigerung. Neben Wohnhäusern, Eigentumswohnungen, Grundstücken und Gewerbeobjekten gebe es «jede Menge außergewöhnliche Immobilien», hieß es.

In Mecklenburg-Vorpommern gehören dazu mehrere Bahn-Immobilien wie eine ehemalige Bahngaststätte mit Unterkunftsräumen der Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn in Friedland (Mecklenburgische Seenplatte), die für 14 000 Euro zum Aufruf kommen soll. In Groß Plasten wird ein denkmalgeschütztes ehemaliges Bahnhofsgebäude mit Güterschuppen ab 1000 Euro angeboten, in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) ein ehemaliges Stellwerkgebäude ab 5000 Euro und ein ehemaliges Bahnhofsgebäude mit Güterschuppen und Nebengebäuden in Schwerin für 15 000 Euro.