Umwelt : Grundwasser-Qualität in MV wird schlechter

Ein Fünftel des Grundwassers in Mecklenburg-Vorpommern ist der Umweltorganisation BUND zufolge mit Nitrat belastet. In vier Regionen träten zu hohe Nitratwerte auf, erklärte der Agrarexperte des BUND, Burkhard Roloff, unter Berufung auf Messungen des Landesamtes für Umwelt, Natur und Geologie (LUNG). An 20 Prozent der Grundwasser-Messstellen seien Nitratwerte über dem Grenzwert gemessen worden. Diese «roten Gebiete» befänden sich in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Rostock sowie auf Rügen. Grund für die Belastungen sei die Überdüngung der Felder mit Kunstdünger oder organischem Dünger, wie Gülle und Mist.

von dpa

20. März 2019, 13:55 Uhr

Die Qualität des Grundwassers in Mecklenburg-Vorpommern wird Behörden zufolge schlechter. Weder bei den Nitrat- und Sulfatbelastungen noch bei den Belastungen durch Pflanzenschutzmittel sei eine Trendwende festzustellen, heißt es in einem aktuellen Statusbericht des Agrar- und Umweltministeriums, den Minister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch in Schwerin vorstellte. Im Gegenteil: Die vom Menschen gemachten Belastungen dringen demnach in größere Tiefen vor. Die Experten warnen vor einem wachsenden Aufwand bei der Trinkwasseraufbereitung. Um langfristig eine Kostenexplosion zu vermeiden, müssten die Schadstoffeinträge in Boden und Gewässer reduziert werden, fordern sie. Fast ein Fünftel aller Grundwasserkörper in MV sind dem Bericht zufolge nitratbelastet.