Parteien : Günther trifft Günther: Wahlkampfhilfe unter Namensvettern

Der CDU-Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Ludwigslust, Daniel Günther, hat prominente Unterstützung im Walkampf erhalten. Sein Namensvetter und Parteikollege, der Kieler Ministerpräsident Daniel Günther, besuchte am Freitag die Lindenstadt und lenkte so die Aufmerksamkeit auf den politisch bislang kaum in Erscheinung getretenen Bürgermeister-Kandidaten. «Schwerpunkte setzen, sich nicht verzetteln, authentisch und optimistisch bleiben», habe ihm der Kieler Regierungschef als Ratschläge mit auf den Weg gegeben, sagte der gebürtige Ludwigsluster nach dem kurzen Treffen vor dem Schloss.

von dpa

06. April 2018, 13:31 Uhr

Der Ministerpräsident hatte am Nachmittag noch einen weiteren Termin in Mecklenburg-Vorpommern: die Geburtstagsfeier von CDU-Landeschef Vincent Kokert, der 40 Jahre alt wurde. Günther und Kokert werden zu der jungen Garde in der CDU gezählt. Zu der Geburtstagsfeier in der Nähe Neubrandenburgs waren auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundesagrarministerin Julia Klöckner erwartet worden.

Die Bürger von Ludwigslust sind aufgerufen, am 27. Mai ihr Stadtoberhaupt neu zu wählen. Der 45-jährige Günther ist einer von fünf Bewerbern. Er war nach eigenen Angaben für mehrere Jahre als Vertriebsleiter in einem größeren Unternehmen tätig und arbeitet inzwischen als Sachgebietsleiter bei den Stadtwerken seines Heimatortes. Kommunalpolitisch sei er bislang nicht aktiv gewesen, habe bei seinen bisherigen Tätigkeiten aber gelernt, Menschen zu führen und Verantwortung zu übernehmen.