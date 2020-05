Kunst : Günther Uecker schenkt Rostock Zyklus «Huldigung an Hafez»

Der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Künstler Günther Uecker hat seinen Zyklus «Huldigung an Hafez» der Hansestadt Rostock geschenkt. Der im Jahr 2015 entstandene Zyklus besteht aus insgesamt 42 Arbeiten, davon 31 Siebdrucke, 6 Sanddrucke sowie 5 Prägedrucke. Der 90-jährige Uecker, der in Düsseldorf lebt, war zusammen mit Alt-Bundespräsident Joachim Gauck am Donnerstagabend in die Kunsthalle gekommen, wo am Freitag die Ausstellung der Werke eröffnet werden soll.

von dpa

28. Mai 2020, 19:11 Uhr

Der Zyklus widmet sich dem 1320 in Shiraz geborenen persischen Dichter und Mystiker Hafez, dem sich Uecker ebenso wie dem Iran eng verbunden fühlt. Zusätzlich sind in der Ausstellung Werke von acht iranischen Künstlern zu sehen, die aber wegen der Corona-Krise nicht nach Rostock kommen konnten.