Kommunen : Güstrow: Toten SED-Mitgliedern Ehrenbürgerschaft entziehen

Die Stadt Güstrow hat ihre Einwohner aufgerufen, sich an der Entscheidung über die Aberkennung von Ehrenbürgerschaften dreier verstorbener SED-Mitglieder zu beteiligen. Die drei Männer hatten zu DDR-Zeiten in der damaligen Einheitspartei hohe Parteiämter, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Dabei seien sie in viele staatliche Unrechtsmaßnahmen eingebunden gewesen oder hätten dafür Verantwortung getragen. Der zuständige Hauptausschuss hatte deshalb im März vorgeschlagen, ihnen die Ehrenbürgerschaft posthum zu entziehen.

von dpa

01. September 2020, 16:15 Uhr