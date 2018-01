Kriminalität : Güstrower Bürgermeister sammelt Spenden für Brunnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Jan.2018 | 14:58 Uhr

Güstrows Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos) hat zu Spenden für die Reparatur des durch Böller beschädigten Borwinbrunnens aufgerufen. Der 1889 erbaute Brunnen sei erneut Opfer sinnloser Zerstörungswut in einer Silvesternacht geworden, erklärte Schuldt am Freitag. Die Reparatur werde gut 100 000 Euro kosten. Ein 30 Jahre alter Güstrower hatte gestanden, Teile des Brunnens mit Böllern abgesprengt zu haben. Der Borwinbrunnen war 2003 schon einmal durch Pyrotechnik beschädigt und dann mithilfe von Spenden repariert worden. Er erinnert an den Stadtgründer Herzog Heinrich Borwin II. (1170-1226) von Mecklenburg und Rostock.