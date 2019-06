Bau : Gut 5400 neue Wohnungen in MV: davon nur 68 Sozialwohnungen

Der Wohnungsbau in Mecklenburg-Vorpommern könnte dynamischer vorankommen, meint der Branchenverband VNW. Doch er befürchtet eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen.

von dpa

05. Juni 2019, 15:47 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr 5435 Wohnungen neu gebaut worden. Das waren fast 300 mehr als im Jahr zuvor, aber 260 weniger als 2016 und auch etwas weniger als in den beiden Jahren davor. Dies geht aus einem Bericht des Statistischen Landesamtes in Schwerin vom Mittwoch hervor.

Darunter seien nur 68 Sozialwohnungen gewesen, kritisierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg. Dies seien 66 Prozent weniger als 2017. Er bezog sich dabei auf den am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossenen Bericht über die Verwendung sogenannter Kompensationsmittel für den Bereich der sozialen Wohnraumförderung 2018. Danach seien im vergangenen Jahr von den jährlich zur Verfügung gestellten Bundesmitteln in Höhe von 52 Millionen Euro 21,3 Millionen für Zwecke außerhalb der Wohnraumförderung verwendet worden. Nur 11,8 Millionen Euro seien für die Förderinstrumente des sozialen Wohnungsbaus ausgegeben worden. Die Rücklage hingegen wachse auf 50 Millionen Euro.

Die Zahlen zeigten, dass es schwieriger werde, Wohnungen zu errichten, sagte der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner. Die VNW-Unternehmen im Nordosten stemmten sich gegen die Entwicklung. «Im vergangenen Jahr übergaben sie schlüsselfertig 621 bezahlbare Wohnungen. In diesem Jahr sollen rund 1000 Wohnungen fertiggestellt werden.» Die Mitgliedsunternehmen brauchten aber positive Bedingungen für eine Verstetigung des Wohnungsbaus. «Vor allem muss die Landesregierung Abstand von der Idee nehmen, Unternehmen, die bezahlbare Wohnungen errichten wollen, künftig keine Zuschüsse, sondern nur zinsgünstige Darlehen zur Unterstützung anzubieten», sagte Breitner.

Die meisten neuen Wohnungen entstanden im vergangenen Jahr im Küstenlandkreis Vorpommern-Rügen. Allein dort wurden 1068 Apartments fertig. In Rostock waren es 727 und im Landkreis Vorpommern-Greifswald 887. Die wenigsten neuen Wohnungen wurden in Schwerin (297) und im Landkreis Ludwigslust-Parchim (423) gebaut.

Sehr beliebt sind Einfamilienhäuser: Im vergangenen Jahr sind im Nordosten 2137 Stück fertig geworden. Dies war der höchste Stand seit 2012. Die Baukosten lagen zuletzt im Schnitt bei 190 000 Euro. Die meisten Einfamilienhäuser entstanden 2018 in den Landkreisen Rostock (430), Vorpommern-Rügen (396) und Nordwestmecklenburg (349).

Rehberg forderte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf, die Zweckentfremdung von Bundesmitteln und die wachsende Rücklagenbildung beim sozialen Wohnungsbau zu stoppen. «Mit dieser Politik und einer fehlenden Bereitschaft zur Kofinanzierung der Bundesmittel wird das Land weiterhin hinter den Bedarfen zurückbleiben», sagte Rehberg. Allein mit Bundesmitteln hätte Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr mehr als 700 neue Wohnungen fördern können.