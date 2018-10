Kommunen : Gutachten: Kommunen finanziell zu schlecht ausgestattet

Die Städte und Gemeinden im Nordosten sehen sich durch ein neues Gutachten in ihrer Auffassung bestätigt, zu wenig Geld vom Land zu bekommen. Das Gutachten für die Novelle des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) 2020 soll im November vorgelegt werden und übe deutliche Kritik, teilte der Städte- und Gemeindetag am Montag in Schwerin mit.

von dpa

22. Oktober 2018, 17:51 Uhr

Trotz der vielen Fördertöpfe des Landes reiche die Finanzausstattung der Kommunen nicht aus, um die Schulen, Kitas, Straßen, Feuerwehren und Sporteinrichtungen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten, heiße es darin. Die gemeindliche Infrastruktur werde auf Verschleiß gefahren. Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages, Andreas Wellmann, forderte das Land auf, rechtzeitig vor der Kommunalwahl 2019 ein Finanzausgleichsgesetz vorzulegen, das den Städten und Gemeinden eine angemessene und aufgabengerechte Finanzausstattung sichert.

Wegen der schwachen Steuereinnahmen der Gemeinden erhält das Land künftig 229 Euro pro Einwohner vom Bund, sagte Wellmann. «Die Städte und Gemeinden erwarten, dass dieses Geld vollständig bei den Menschen in den Städten, Gemeinden und Dörfern ankommt.» Es werde in den Schulen, Kitas, den Feuerwehren, für die Sport- und Kultureinrichtungen und für die Straßenunterhaltung gebraucht. «Wichtig ist, dass das zusätzliche Geld nicht erst in Fördertöpfen verschwindet, in denen es im Zweifel lange liegen bleibt, bevor es mit viel Bürokratie zum Einsatz kommt.»

Wellmann kritisierte, dass die vom Bund für 2019 vorgesehenen Gelder für die Integration der Flüchtlinge nicht vollständig an die Kommunen ausgereicht werden sollen. Das Geld solle vorrangig für den Landeshaushalt verwendet werden, sagte er. Dabei fehle es in den Städten und Gemeinden, um die Integration zum Beispiel in den Schulen und Kitas voranzutreiben.