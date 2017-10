Notfälle : Gutachter: Keine Vollsperrung der A 20 bei Tribsees nötig

Trotz der massiven Absenkungen auf der Autobahn 20 bei Tribsees in Fahrtrichtung Rostock ist nach Meinung eines Gutachters eine Vollsperrung nicht notwendig. Aktuell ist in Richtung Stettin noch eine Spur befahrbar. Der Gutachter sehe keine akute Gefährdung des Verkehrs auf der verbleibenden einen Fahrspur auf der Gegenfahrbahn, teilte das Verkehrsministerium in Schwerin am Dienstag mit. «Deshalb soll der Verkehr dort zunächst aufrechterhalten werden.» Vermesser des Landesamtes kontrollierten zweimal täglich mit Höhenmessungen die Fahrbahnoberfläche.