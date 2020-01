Prozesse : Gutachterin: Leonie starb nicht durch Treppensturz

Die sechsjährige Leonie ist nach Angaben einer Expertin an den Folgen einer «massiven Gewalteinwirkung gegen den Kopf» gestorben. Diese lasse sich nicht mit einem angeblichen Treppensturz erklären, wie es der angeklagte Stiefvater getan habe, erklärte die gerichtsmedizinische Gutachterin Britta Bockholdt am Freitag im Prozess am Landgericht Neubrandenburg. Durch die Gewalt - möglich wären Schläge oder Tritte gegen den Kopf - seien Blutgefäße am Gehirn abgerissen, die dort Blut wegtransportieren. Dieses Hirnbluten habe zusammen mit Entzündungen an der Lunge, an Rippen und ihrer Blutarmut zum Tode geführt. «Es war ein langsamer Sterbeprozess» sagte Bockholdt. Nach der Gerichtsmedizinerin sollte noch der psychiatrische Gutachter zu Wort kommen.

von dpa

03. Januar 2020, 13:47 Uhr

Leonie war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) gefunden worden. Der Stiefvater soll das Mädchen mehrfach so misshandelt haben. Das bestreitet er vor Gericht und führt einen Treppensturz des Mädchens als Todesursache an.