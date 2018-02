Arbeitsmarkt : Gute Bilanz von Migrantenausbildung bei Liebherr

von dpa

09. Februar 2018, 05:44 Uhr

Der erste Ausbildungsturnus für Migranten beim Kranhersteller Liebherr-MCCtec Rostock ist nach Einschätzung des Jobcenters der Hansestadt erfolgreich verlaufen. Die meisten der 15 Migranten, die im Februar 2017 in dem Qualifizierungsprojekt begonnen hatten, sind in einer Ausbildung oder Arbeit oder haben zumindest eine klare Perspektive, wie Jobcenterchef Frank Junghans auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sechs von ihnen hätten Ausbildungen beziehungsweise Umschulungen in Bereichen wie Elektroinstallationen oder Industrieelektriker begonnen. Im März werde ein zweiter Ausbildungskurs mit 13 Teilnehmer beginnen, teilte Liebherr mit.