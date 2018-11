Tiere : Gute Honigernte nach Supersommer: Imkern wieder im Trend

von dpa

11. November 2018, 13:01 Uhr

Obwohl die Imker im Supersommer 2018 eine sehr gute Honigernte eingebracht haben, hält die Tendenz zu steigenden Preisen an. Vor allem in den Tourismusregionen seien gute Preise zu erzielen, sagte der Vorsitzende des Landesimkerverbandes, Torsten Ellmann, am Rande des Imkertags Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag in Linstow (Landkreis Rostock). Der Honig 2018 sei aber auch besonders gut und zeichne sich durch eine große Sortenvielfalt aus. «Die Blüten sind nicht durch Regen zerstört worden», sagte Ellmann. So gebe es dieses Jahr auch Robinienhonig und den seltenen Honigtau-Honig. Als Honigtau werden die auf Blättern zu findenden Ausscheidungen von Insekten bezeichnet, die an Pflanzen saugen. Er wird von Bienen aufgenommen und wie Blütennektar verarbeitet.