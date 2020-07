Denkmäler : Gutshaus in Below: Stiftung fördert Fenstersanierung

Das denkmalgeschützte Gutshaus in Below (Mecklenburgische Seenplatte) kann mit Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz einen Großteil seiner historischen Fenster sanieren. Dabei handelt es sich um die Fenster des Gesindehauses, das um 1840 südlich an das Gutshaus angebaut worden war, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte. 15 000 Euro bekämen die Eigentümer. Das um 1680 erbaute Gutshaus hat eine bewegte Geschichte. Below liegt an der Route des einstigen Todesmarsches von rund 30 000 Häftlingen des NS-Konzentrationslagers Sachsenhausen. Sie waren im April 1945 von der SS nach Westen getrieben worden, etwa 16 000 Häftlinge lagerten hungernd und frierend im Belower Wald.

von dpa

28. Juli 2020, 15:17 Uhr