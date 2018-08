Fußball : Haching weiter ungeschlagen: 2:1-Sieg gegen Hansa Rostock

Die SpVgg Unterhaching bleibt in der 3. Fußball-Liga weiter ungeschlagen. Die Oberbayern gewannen am Samstag zu Hause gegen Hansa Rostock mit 2:1. Stephan Hain (30. Minute) per Kopf und Luca Marseiler (72.) mit einem Schuss aus 16 Metern trafen vor 4000 Zuschauern für die Gastgeber. Del-Angelo Williams (87. Minute) verkürzte für Hansa.

von dpa

12. August 2018, 10:36 Uhr

«Rostock war gerade in zweiten Halbzeit erwartungsgemäß stark, doch diesmal haben wir den Sieg glücklich ins Ziel gebracht», sagte Trainer Claus Schromm nach dem ersten Heimsieg im zweiten Heimspiel. «Der Sieg und dass wir ungeschlagen sind ist natürlich super und wir haben uns für den Aufwand belohnt.»

In der ersten Hälfte verhinderte Rostocks Keeper, der frühere Augsburger Ioannis Gelios, einen höheren Rückstand. Aber bei Hains Kopfball war auch der Grieche machtlos. Marseiler stellte die Weichen mit einem sehenswerten Distanzschuss aus knapp 20 Metern in den linken Winkel auf Sieg. Mehr als der Anschluss war für Hansa nicht mehr drin, auch dank des starken SpVgg-Torhüters Lukas Königshofer.