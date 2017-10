Justiz : Häftling bei Ausgang geflohen

Ein 24-jähriger Häftling hat einen begleiteten Ausgang aus der Jugendanstalt (JA) Neustrelitz zur Flucht genutzt. Er gilt nicht als gefährlich. Ein Sprecher des Justizministeriums Mecklenburg-Vorpommern sagte am Mittwochmorgen, der Mann sei am Dienstagabend in Westmecklenburg verschwunden. Zuerst hatte der Radiosender «Ostseewelle» darüber berichtet.