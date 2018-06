Strafvollzug : Häftling während eines Besuchs bei den Eltern entwischt

von dpa

19. Juni 2018, 08:04 Uhr

Nur von kurzer Dauer war die Freiheit eines jungen Häftlings, der während eines Besuchs bei seinen Eltern zu Hause durch das Badzimmerfenster entwischte. Schon nach einer Stunde wurde er am Montag in Bad Doberan gefasst, wie die Polizei mitteilte. Der 22-Jährige war demnach mit zwei Mitarbeitern der Jugendanstalt Neustrelitz zu den Eltern nach Bad Doberan gefahren, um seine Haftentlassung vorzubereiten. Dabei habe er einen Gang ins Bad genutzt, um aus dem Fenster zu entkommen. Mit einem Großaufgebot an Polizisten sei sofort nach dem jungen Mann gesucht worden. Auch ein Hubschrauber der Wasserschutzpolizei wurde eingesetzt. Eine Stunde später war der junge Mann gefasst.