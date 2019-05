Schifffahrt : Hafentage eröffnen Reihe maritimer Feste in MV

Mit den Stralsunder Hafentagen startet am Freitag die Reihe maritimer Feste in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr. Sie seien die beste Werbung für das Land, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag. Von ihnen profitierten auch Handel, Hotels und Gastronomie. Zu den Hafentagen gehören eine Bummel- und Erlebnismeile an Land, Ausfahrten auf dem Wasser, Drachenbootwettkämpfe, Wasserrettungsvorführungen sowie Musikprogramme für alle Altersgruppen. Die Stralsunder Hafentage gehen bis zum Sonntag.

von dpa

23. Mai 2019, 10:35 Uhr

Weitere maritime Veranstaltungen sind laut Wirtschaftsministerium die Müritz Sail in Waren vom 30. Mai bis 2. Juni, die Haff Sail in Ueckermünde am 1. Juni, die Warnemünder Woche (6. bis 14. Juli), die Hanse Sail in Rostock (8. bis 11. August) und das Schwedenfest in Wismar (15. bis 18. August).

Stralsund hat sich Glawe zufolge in den vergangenen Jahren touristisch deutlich weiterentwickelt. Die Zahl der Übernachtungen sei von 2013 um 18 Prozent auf 528 000 pro Jahr angewachsen.