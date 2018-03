Kriminalität : Haftbefehl gegen mutmaßlichen Internet-Ehebetrüger erlassen

Polizei und Staatsanwaltschaft in Rostock haben einen mutmaßlichen Betrüger, der via Internet und sozialen Netzwerken Kontakt zu Frauen suchte, auffliegen lassen. Gegen den 44 Jahre alten Mann aus Lübeck wurde am Donnerstag Haftbefehl wegen Verdacht gewerbsmäßigen Betruges unter Vortäuschung von falschen Identitäten erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Rostock mitteilte. Der Verdächtige soll über Monate hinweg mindestens sieben Frauen aus mehreren Bundesländern betrogen haben. Diese Art von Kriminalität werde als «Love Scammer» bezeichnet.

von dpa

15. März 2018, 20:37 Uhr

Dabei suchen Täter im Internet nach Bekanntschaften, überwiegend in sozialen Netzwerken. Sie träten meist als amerikanische Offiziere oder Ärzte mit «geheimem» Auslandsaufenthalt auf und verlangen im Zuge von Eheversprechen Geld oder Geschenke. Treffen werden dann kurz vorher oft abgesagt. Der Mann soll eine Frau aus der Region Rostock um 18 000 Euro betrogen haben. Insgesamt habe er Frauen in sieben Fällen um rund 100 000 Euro erleichtert, berichtete NDR 1 Radio MV.