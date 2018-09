Kriminalität : Haftbefehl gegen mutmaßlichen Posträuber erlassen

Das Amtsgericht Greifswald hat am Mittwoch Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Posträuber von Ahlbeck auf der Insel Usedom (Kreis Vorpommern-Greifswald) erlassen. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hatte ihren Haftantrag mit bestehender Fluchtgefahr begründet, wie ein Sprecher der Behörde sagte. Gegenwärtig liefen aber auch noch weitere Vernehmungen. Der 39-Jährige, der auf Usedom lebt, war am Dienstag kurz nach dem Postraub auf der Flucht in Ahlbeck gefasst worden.

von dpa

12. September 2018, 17:29 Uhr

Er soll maskiert und mit einem Elektroschocker bewaffnet die Postfiliale überfallen und mehrere Tausend Euro erbeutet haben. Bei ihm wurde die Beute auch gefunden. Ihm wird schwerer Raub und Körperverletzung vorgeworfen. Auf der Flucht vor den Beamten hatte der Mann eine Rentnerin umgerissen, die verletzt wurde. Kurz danach stellte ein Bauarbeiter dem Flüchtigen ein Bein, so dass er stürzte und gefasst werden konnte. Auf schweren Raub steht eine Mindeststrafe von fünf Jahren Haft.

