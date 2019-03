Kriminalität : Haftbefehle für ertappte «Geldautomatenknacker»

Das Amtsgericht Greifswald hat Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen, die beim Knacken eines Geldautomaten auf frischer Tat ertappt worden sind. Den Greifswaldern wird Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Die jeweils 32 Jahre alten Verdächtigen waren am Sonntag von Beamten dabei gestellt worden, wie sie in einer Bankfiliale einen Geldautomaten aufbrachen. Sie wurden festgenommen, bevor sie an das Geld kamen. Ihr Werkzeug wurde beschlagnahmt, weitere Beweismittel bei Wohnungsdurchsuchungen gesichert.

von dpa

05. März 2019, 08:54 Uhr

Zeugen hatten die Verdächtigen am Sonntagabend kurz vorher der Polizei gemeldet. Sie hatten das Duo beim Aufbrechen eines Zigarettenautomaten in der Nähe der Bank beobachtet. Nun werde geprüft, ob die polizeibekannten Männer auch für weitere Automatenaufbrüche in der Vergangenheit verantwortlich sind.