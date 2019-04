Prozesse : Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs gefordert

Ein Geständnis zu Prozessbeginn hat einem Mädchen Aussagen vor Gericht erspart. Das Urteil gegen den Mann, dem schweren Kindesmissbrauchs zur Last gelegt wird, soll noch in dieser Woche verkündet werden.

von dpa

02. April 2019, 18:36 Uhr

Wegen schweren Kindesmissbrauchs und wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen hat die Staatsanwaltschaft fünf Jahre und vier Monate Haft für einen Mann aus Schwerin gefordert. Der 62 Jahre alte Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses am Dienstag gestanden, zwischen 2016 und 2018 seine Großnichte in zwölf Fällen missbraucht zu haben. Sein Verteidiger beantragte eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten sich für den Fall eines umfassenden Geständnisses darauf verständigt, dass die Haftzeit maximal fünfeinhalb Jahre beträgt. Das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden.

Das Mädchen war zum Zeitpunkt des ersten Übergriffs neun Jahre alt. Um die Eltern zu entlasten, kümmerte sich der Angeklagte häufig um das Kind. Es verbrachte viel Zeit mit dem Großonkel, in dessen Wohnung es ein eigenes Zimmer hatte. Der Angeklagte habe das Vertrauen des Kindes und die Arglosigkeit der Eltern ausgenutzt, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Das Mädchen hatte sich im November 2018 ihrer Mutter und einem Schulsozialarbeiter offenbart, nachdem ihr Großonkel sich im stark angetrunkenem Zustand erneut an ihr vergehen wollte. Zwei Tage später war der Mann verhaftet worden. Vor Gericht wurde ein von ihm geschriebener Entschuldigungsbrief verlesen. Darin beteuert er, es täte ihm leid, was er dem Mädchen angetan hat.