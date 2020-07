Prozesse : Haftstrafen für vier Drogenhändler mit Geständnis

Das Landgericht Schwerin hat vier Männer wegen illegalen Drogenhandels zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren und sechs Monaten und vier Jahren und sieben Monaten verurteilt. Die Angeklagten im Alter zwischen 23 und 36 Jahren hätten im Herbst 2019 als Bande vor allem Marihuana in Hamburg besorgt und in Schwerin verkauft, hieß es am Donnerstag in der Urteilsbegründung. Erschwerend sei hinzugekommen, dass die Polizei in der Wohnung, in der die Verkäufe an die Drogenkonsumenten abgewickelt wurden, zahlreiche Waffen sicherstellte.

von dpa

09. Juli 2020, 17:26 Uhr