Urteile : Haftstrafen in Steuerhinterziehungsprozess

20. Dezember 2018, 12:29 Uhr

Für Steuerhinterziehung in Millionenhöhe hat das Landgericht Rostock zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt. Der Haupttäter muss für vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis, ein früherer Mitarbeiter von ihm für drei Jahre und drei Monate, hieß es in der Urteilsverkündung am Donnerstag. Ein Dritter Mann erhielt anderthalb Jahre zur Bewährung. Gemeinsam hatten die aus Güstrow stammenden Männer nach Überzeugung des Gerichts versteuerte und unversteuerte Kraftstoffe gepanscht und weiterverkauft. Dem Fiskus entgingen so rund 8,37 Millionen Euro Energiesteuer. Die ebenfalls angeklagte Ehefrau des Haupttäters muss 12 000 Euro Geldbuße zahlen. Das Paar war nach Uruguay geflohen und von dort abgeschoben worden. Im Dezember 2017 wurden sie in Madrid festgenommen und nach Deutschland überstellt. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.