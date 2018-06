Theater : «Hair»-Premiere: Singendes Publikum im Sommertheater

Die Premiere des Flower-Power-Musicals «Hair» aus den späten 1960-er Jahren ist im Rahmen des Rostocker Sommertheaters mit lang anhaltendem Beifall der Besucher bedacht worden. Am Ende sangen und tanzten nicht nur die Schauspieler und Tänzer auf der Bühne, auch die gut 550 Besucher in der Halle 207 sangen die weltbekannten Lieder in der Zugabe mit. «Die Energie des Stückes war nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Saal zu spüren», sagte der Schauspieldirektor des Volkstheaters, Ralph Reichel.

von dpa

24. Juni 2018, 10:41 Uhr

Das auch nach 50 Jahren eingängige Stück «Aquarius» gleich zu Beginn war am Samstagabend der Start in eine Zeitreise, die die Besucher in die Zeiten des Vietnam-Krieges führte. Dort kam es zu Auseinandersetzungen in einer Generation, die beseelt war vom Willen, mit «Love and Peace» die Welt zu verändern. Sie musste sich dabei mit einem Staat auseinandersetzen, der junge Männer zum Kriegsdienst einzog.

50 Jahre später habe «Hair» nichts von der Anziehungskraft dieser Zeit verloren, sagte Reichel. Mit der Musik sei ein Nachdenken über Frieden verbunden. Das Stück, das nach Meinung vieler Besucher teilweise etwas langatmig war, entstand in Kooperation des Volkstheaters mit den beiden Hochschulen für Musik und Theater in Rostock und Leipzig sowie der Schauspielschule in Zinnowitz.