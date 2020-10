Basketball : Hamburg Towers überzeugen mit klarem Finalsieg bei Turnier in Rostock

Hamburg (dpa/lno) – Basketball-Bundesligst Hamburg Towers hat ein Vorbereitungsturnier in Rostock gewonnen und fünf Wochen vor dem Saisonstart ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Finale am Sonntag bezwang die Mannschaft von Trainer Pedro Calles den Ligakonkurrenten s.Oliver Würzburg klar mit 100:63 (56:31). Bester Werfer war Terry Allen, der es auf 16 Punkte brachte. Die Hamburger waren dank des 88:78 über die Rostock Seawolves im Halbfinale am Samstag ins Endspiel eingezogen.

von dpa

04. Oktober 2020, 16:44 Uhr