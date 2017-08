Buntes : Hamburgerin Schwimmerin durchquert die Müritz

vergrößern 1 von 2 Foto: Jens Büttner 1 von 2

Die Hamburger Extremschwimmerin Anke Höhne hat am frühen Sonntagmorgen ihren Rekordversuch mit dem Ziel der Durchquerung der Müritz gestartet. Sie sei um 06.38 Uhr von Buchholz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) aus in Richtung Warener Stadthafen losgeschwommen, bestätigte ein Sprecher des Vereins Wassersport Müritz. Nach rund sieben Stunden im Wasser fehlten der Hamburgerin zur Mittagszeit nur noch knapp 13 Kilometer bis zum Ziel. Doch die Bedingungen sind nicht einfach: Sie hat Gegenwind und die Wellen sind etwa ein Meter hoch. Höhne will als erste Frau das Binnengewässer der Länge nach durchschwimmen. Rund 31,5 Kilometer muss sie dafür insgesamt zurücklegen. Der Verein Wassersport Müritz begleitet die Schwimmerin auf der gesamten Strecke. «Bisher bin ich am Stück erst 23 Kilometer geschwommen», hatte die Hamburgerin vor dem Versuch berichtet. Zur Vorbereitung sei sie drei bis vier Mal in der Woche schwimmen gegangen.

Am frühen Morgen lagen die Wassertemperaturen der Müritz bei knapp unter 20 Grad. Waren die Wetterbedingungen anfänglich noch optimal und der Wellengang niedrig, erschwerten zur Mittagszeit starker Wind und Wellen von vorne das Vorankommen der Hamburgerin. «Sie muss zurzeit kämpfen», berichtete ein Begleiter des Wassersportvereins. Höhne schwimmt nicht mit Neoprenanzug, sondern in Badebekleidung. Regelmäßig wird ihr Verpflegung - etwa eine Banane - gereicht.

Die Müritz ist zwar kleiner als der Bodensee, aber mit rund 117 Quadratkilometern Fläche das größte Binnengewässer, das vollständig innerhalb Deutschlands liegt.

