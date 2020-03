Krankheiten : Hamburgs Erzbischof Heße feiert Gottesdienst im Internet

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße wird von Donnerstag an in seiner Hauskapelle täglich um 11.00 Uhr die Heilige Messe allein feiern und diese in Eigenregie über die Facebook-Seite des Erzbistums live übertragen (www.facebook.com/erzbistumhamburg). «Mir ist es wichtig, gerade in dieser Zeit die Verbindung zu den Menschen zu erhalten. Deshalb gehe ich diesen auch für mich ungewohnten Weg», sagte der Erzbischof am Mittwoch in Hamburg.

von dpa

18. März 2020, 17:29 Uhr

Nach dem Aufenthalt in einem Corona-Risikogebiet hatte sich Heße in häusliche Quarantäne begeben. Er war am Wochenende über Madrid von einer Reise nach Marokko zurückgekehrt. Dort war er als Flüchtlingsbischof der Deutschen Bischofskonferenz unterwegs. Da die spanische Hauptstadt mittlerweile zur Risikozone erklärt wurde, halte er sich selbstverständlich an die bestehenden Empfehlungen und werde sich in den nächsten 14 Tagen zu Hause aufhalten. «Symptome dieses Virus lassen sich bei mir bisher nicht erkennen. Mir geht es gut», sagte Heße.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat das Erzbistum Hamburg alle katholischen Gottesdienste am Wochenende abgesagt. Die sogenannte Sonntagspflicht sei aufgehoben, hieß es am Freitag in einem von Domkapitular Berthold Bonekamp unterzeichneten Brief an alle Pfarreien und Mitarbeiter. «Alle Gottesdienste und Veranstaltungen im gesamten Erzbistum Hamburg sind abzusagen!», lautet die Anweisung. Taufen und Trauungen seien allerdings nicht in jedem Fall zu verschieben, wenn die Feier in einem kleineren Kreis stattfinde.

Über die Verlängerung der Gottesdienstabsage werde Heße in der kommenden Woche entscheiden. Zum Erzbistum Hamburg gehören rund 400 000 Katholiken in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg.